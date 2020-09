Prochains objectifs prioritaires :

300 préventes (200%) : libération de quatre autres ouvrages, L'héritage des Sombres, Mésaventure, Le sanctuaire des Renégats et Ceux qui changent.

450 préventes (300%) : PRINTEURS 2

Prochain objectif intermédiaire :

250 préventes : Un marque-page Printeurs en plastique, imprimé en 3D sera offert à tous les souscripteurs de livres physiques (les plans seront disponibles gratuitement en CC-BY).

Journal de bord :

Ce samedi 12 septembre, nous avons débloqué une version "libérée" de Printeurs qui sera décliné en version [email protected] !!!

Ce jeudi 17 septembre, nous avons débloqué la production de la carte postale de la couverture du livre, offerte à tous les souscripteurs du livre.

Printeurs est un roman de science-fiction de Ploum (Lionel Dricot) qui sortira dans la collection Ludomire de PVH éditions en novembre 2020. Initialement publié sous forme de feuilleton sur son blog, le texte a été passablement retravaillé et harmonisé en vue de son édition. Le gros du travail est terminé et nous sommes prêts pour une sortie avant Noël.

Le livre fait environ 350 pages avec une couverture souple, dans un format petit format (120x170mm). Il bénéficie d'une impression et mise en page de qualité. L'illustration de couverture, réalisée par Alexeï Kispredilov (Rosko), souligne le ton "pulp" et rythmé de l'oeuvre :

Jeune ingénieur spécialisé dans l'impression 3D, Nellio est recruté par la mystérieuse Eva pour participer à un projet secret et révolutionnaire. Dans son usine, l'ouvrier 689 parvient, à force d'hypocrisie et de violence abjecte, à monter en grade. Georges Farreck, le célèbre acteur, cherche à mettre sa fortune au service des plus démunis. Mais est-il encore possible de remettre en question un monde où le moindre mouvement, la moindre pensée est épiée par les publicitaires et où même les attentats sont sponsorisés ?

À l'occasion de la sortie du roman Printeurs, l'éditeur (PVH éditions) et l'auteur (Ploum) souhaitent approfondir l'aventure éditoriale avec vous et de vous offrir des petits goodies.

L'objectif initial est d'expérimenter un nouveau format : un livre imprimable à la maison sous licence Creative Common (CC BY-NC-SA 3.0 CH).

Cette envie prend racine dans des convictions de longue date, mais surtout dans un souci de cohérence avec le propos de Printeurs qui parle de la culture maker et libriste. Nous profitons donc de la prévente du livre pour financer la production d'un fichier bénéficiant d'un soin éditorial professionnel, simple à imprimer et à assembler.

Si nous atteignons l'objectif Ulule, nous produirons et distribuerons gratuitement un fichier qui permettra d'imprimer le roman en plusieurs petits livrets sur des pages A4 pliées en deux que l'on peut relier simplement avec une agrafeuse.

Voici un plan des paliers que nous espérons atteindre grâce à vous (en gras, l'objectif en cours) :

150 préventes : Une version de Printeurs « print-at-home » sera disponible gratuitement en CC (DÉBLOQUÉ)

200 préventes : Cartes postales Printeurs offertes à tous les souscripteurs. (DÉBLOQUÉ)

250 préventes : Un marque-page Printeurs en plastique, imprimé en 3D sera offert à tous les souscripteurs de livres physiques (les plans seront disponibles gratuitement en CC).

300 préventes : Toute la collection Ludomire sera déclinée en version « print-at-home » et disponible gratuitement en CC.

375 préventes : Réalisation d’une illustration supplémentaire de Alexeï déclinée en cartes postales (offertes à tous les souscripteurs)

450 préventes : Ploum s’engage à démarrer l’écriture d’un tome 2. Tous les souscripteurs recevront en primeur l’e-book avant sa sortie.

La collection Ludomire regroupe des ouvrages de la littérature de l'imaginaire. En novembre, la collection comprendra cinq ouvrages :

LM01 - L'héritage des Sombres de Pascal Lovis : Tome 1 des Chroniques des Regards perdus. Roman de fantasy qui s'est vendu à plus de 1000 exemplaires en Suisse.

LM02 - Mésaventure de Pascal Lovis : Nouvelle des Chroniques des Regards perdus qui s'intercale entre les deux tomes de la série, mais qui peut se lire de manière indépendante.

LM03 - Le sanctuaire des Renégats de Pascal Lovis : Tome final des Chroniques des Regards perdus, 500 ventes en Suisse.

LM04 - Printeurs de Ploum : Pur page-turner cyberpunk dénonçant avec un humour grinçant la violence de l'ultracapitalisme consumériste. Printeurs a été publié sous forme de feuilleton sur ploum.net et a tenu en haleine des centaines de lecteurs.

LM05 - Ceux qui changent d'Aquilegia Nox (sortie novembre 2020) : Roman de fantasy écrit sous la forme d'une autobiographie d'un habile voleur changelin. Il aborde avec subtilement des questions d'identité et d'accomplissement personnel dans un récit qui tient en haleine de la première à la dernière page.

Toutes les contreparties seront prêtes pour novembre 2020, elles conviennent donc parfaitement à des cadeaux de Noël.

Toutes les contreparties sont des ouvrages de la collection Ludomire qui permettent d'augmenter le compteur de préventes afin d'approfondir l'aventure éditoriale de Printeurs.

Il s'agit :

- De e-books au format epub et mobi

- De livres en papier de la Collection Ludomire

- De versions spéciales collector

Si vous êtes libraires ou professionnels du livre hors de la Suisse, prennez contact avec nous. Nous avons prévu des offres spéciales pour vous. Pour les libraires suisses, nous vous invitons à passer commande chez OLF (diffusion par Heidiffusion).